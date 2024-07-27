زياد السيسي فخور بالصعود لمقابلة التونسي الفرجاني في المربع الذهبي للمبارزة بأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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عبر المصري زياد السيسي عن سعادته البالغة ببلوغ نصف نهائي منافسات سلاح السابر ضمن منافسات المبارزة في أولمبياد باريس 2024.

وفاز اللاعب المصري على الألماني ماتياس سزابو في دور الثمانية بالنقطة الفاصلة بنتيجة 15 /14 بعد مباراة ماراثونية

وفي مواجهة عربية خالصة يلتقي زياد السيسي في المربع الذهبي مع فارس الفرجاني.

وقال زياد السيسي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سعيد للغاية بالإنجاز الذي حققه وأنه واجه صعوبة شديدة في طريقه للتأهل إلى المربع الذهبي.

وظهر اللاعب المصري متأثرا للغاية بالفوز الصعب على منافسه الألماني، وأوضح أن مواجهته أمام التونسي فارس الفرجاني ، شرف للرياضة العربية، كما أعرب عن أمله في تحقيق الفوز والمنافسة على الميدالية الذهبية.

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