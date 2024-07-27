أولمبياد باريس.. وفاة مدرب ملاكمة في القرية الأولمبية

المصدر: وكالات

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توفي مدرب منتخب جزر ساموا الأولمبي للملاكمة ليونيل إليكا فاتوبيتو في القرية الأولمبية الخاصة برياضيي أولمبياد باريس 2024 في سان دوني، عن عمر ناهز 60 عاماً.

وبحسب المدعي العام في بوبينيي، فقد توفي فاتوبيتو أمس الجمعة بعد تعرضه لذبحة قلبية.

وقدم الاتحاد الدولي للملاكمة "تعازينا الصادقة للعائلة والأصدقاء والزملاء"، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني.

وذكرت تقارير إعلامية، أن المدرب كان في غرفته مع أحد الرياضيين عندما شعر بتوعك صباح أمس الجمعة.

وعلى الرغم من حصوله على رعاية طبية من قبل خدمات الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة.

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