منتخب الفراعنة لكرة اليد يستهل مشواره في أولمبياد باريس بفوز مستحق على المجر

المصدر: وكالات

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بدأ المنتخب المصري لكرة اليد، رابع النسخة الأخيرة في طوكيو، مشواره في دورة الألعاب الأولمبية في باريس بفوز مستحق على نظيره المجري 35-32 السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

واستهلت مصر، رابعة العالم في 2001 في فرنسا، المباراة بشكل جيد وتقدمت 2-0 ووسعت الفارق الى 8 اهداف في إحدى فترات الشوط الأول (15-7 و16-8)، لكن المجر عادت بقوة في الدقائق الأربع الأخيرة وقلصت الفارق الى أربعة أهداف (15-19) في نهايته.

وواصلت المجر فورتها مطلع الشوط الثاني ونجحت في إدراك التعادل مرتين (23-23 و24-24) قبل أن تستعيد مصر توازنها وتعيد الفارق الى أربع نقاط (32-28) وسط استماتة كبيرة للمجريين في الدقائق الاخيرة حيث قلصوا الفارق الى هدف (32-33) قبل دقيقتين، لكن الكلمة الاخيرة كانت للفراعنة وبفارق 3 اهداف (35-32).

وبرز في صفوف الفراعنة، ابطال القارة السمراء تسع مرات، يحيى عمر وأحمد عادل بتسجيل كل منهما تسعة أهداف، واضاف يحيى الدرع 6 اهداف ومحمد سند خمسة أهداف.

وحققت مصر الاهم بانتصارها على المجر كون المجموعة تضم أقوى المنتخبات العالمية خصوصا فرنسا حاملة اللقب ثلاث مرات، آخرها في النسخة الاخيرة في طوكيو، والدنمارك وصيفتها وبطلة 2016 واللتين تلتقيان لاحقا.

وتلعب لاحقا ايضا النروج، وصيفة بطلة العالم في عامي 2017 و2019، مع الارجنتين.

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