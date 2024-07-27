مفاجأة سارة لمنتخب المغرب قبل مواجهة أوكرانيا في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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تواجد الثنائي إلياس أخوماش وأسامة العزوزي في مران المنتخب الأولمبي المغربي استعدادا لمواجهة أوكرانيا مساء اليوم السبت ضمن مسابقة كرة القدم في أولمبياد "باريس 2024".

وتدرب لاعبو المغرب بصفوف مكتملة قبل مباراة أوكرانيا التي سيحاول من خلالها "الأسود" تحقيق انتصارهم الثاني تواليا بعد الإطاحة بالأرجنتين 2-1 في الجولة الأولى ومن ثم قطع مشوار هائل على درب التأهل للدور التالي في الأولمبياد.

وكان أخوماش والعزوزي قد تعرضا للإصابة في لقاء الأرجنتين الأربعاء الماضي، واضطر المدرب المغربي طارق السكتيوي لاستبدالهما.

وخضع اللاعبان لاحقا لفحوصات طبية أظهرت تعرضهما لبعض الكدمات غير المقلقة.

ويعتبر أخوماش والعزوزي من أهم ركائز المنتخب الأولمبي المغربي في أولمبياد باريس، حيث يتطلع "الأسود" لتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم.

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