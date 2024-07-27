عمر المرزوقي: رفع علم الإمارات في أولمبياد باريس دافع كبير للوصول إلى منصات التتويج

المصدر: وام

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شارك عمر المرزوقي فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز إلى جانب صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات في رفع علم الدولة أمس في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" على" نهر السين".

وحقق “المرزوقي” العديد من الإنجازات خلال مسيرته مع المنتخب، أبرزها فضية أولمبياد الشباب 2018 في الأرجنتين وفضية وبرونزية الفردي والفرق في النسخة الـ 19 من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانجتشو الصينية إضافة إلى التأهل التاريخي إلى أولمبياد باريس في المنافسات التأهيلية بالعاصمة القطرية الدوحة 2023.

وأكد المرزوقي، "21" عاما، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن هذه اللحظة التاريخية تمثل دافعا كبيراً لأبناء الإمارات للمنافسة على أفضل النتائج في المنافسات المقررة لإعادة رفع العلم مجدداً على منصات التتويج الأولمبية.

وتوجه المرزوقي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه لرياضة الفروسية في الدولة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، على اهتمامه بفرسان قفز الحواجز في مسيرة المنافسة على الألقاب.

وحول استعدادات المنتخب للمشاركة في المنافسات المقررة قال المرزوقي:" كانت هناك العديد من مراحل الاستعداد المتدرجة بكل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا" وتوجه بالشكر إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع، على دعمها للمنتخب وتعزيز طموحاتنا في المنافسة على الألقاب".

يذكر أن “المرزوقي” يشارك ضمن منتخب قفز الحواجز في المنافسات الأولمبية التي تنطلق مطلع الشهر المقبل ببطولة الفرق بمشاركة 20 فريقا وتعقبها منافسات الفردي يومي 5 و6 أغسطس المقبل بمشاركة 75 فارسا.

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