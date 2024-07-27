كوريا الجنوبية تطلب الاجتماع مع توماس باخ بسبب خطأ حفل افتتاح «أولمبياد باريس»

المصدر: وام

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قالت وزارة الرياضة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إنها تسعى لعقد اجتماع مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بسبب خطأ وقع أثناء حفل افتتاح أولمبياد باريس حيث تم تقديم كوريا الجنوبية بشكل غير صحيح على أنها كوريا الشمالية خلال موكب الرياضيين.

يذكر أنه أثناء مرور الفرق الأولمبية المشاركة في حفل الافتتاح، وصل القارب الذي يقل فريق كوريا الجنوبية المشارك ويحمل الرقم 48، وأعلن مقدم الحفل باللغتين الفرنسية والإنجليزية أنه الفريق الأولمبي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وقالت الوزارة، في بيان لها نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية، إن جانغ مي ران النائب الثاني لوزير الرياضة، الذي حضر الحفل في العاصمة الفرنسية أمس الجمعة، طلب من اللجنة الأولمبية الدولية ترتيب اجتماع مع باخ بشأن الحادث، كما أنه طلب من رئيس البعثة في البلاد، أو المندوب الأعلى، جيونغ جانغ سون، للمطالبة برد سريع من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة المحلية.

وذكرت "يونهاب"، أن اللجنة الرياضية والأولمبية الكورية طلبت على الفور من اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس منع تكرار حالات مماثلة.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أصدرت اعتذارا على حسابها الرسمي بمنصة "إكس" باللغة الكورية، قائلة "نود أن نقدم اعتذارا عميقا عن الخطأ الذي حدث في تقديم الوفد الكوري الجنوبي خلال حفل الافتتاح".

ولم تنشر اللجنة الأولمبية الدولية اعتذارا على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية، وفق ما ذكرت "يونهاب".

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