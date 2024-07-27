افتتاح استثنائي لأولمبياد باريس

المصدر: باريس - وكالات

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انطلق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 أمس، بعرض غير مسبوق على نهر السين بمشاركة 6800 رياضي من 205 دول أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية، رغم هطول أمطار عكّرت الأجواء.

للمرة الأولى في التاريخ، أقيم حفل الافتتاح خارج الملعب الرئيس، شاهده 320 ألف متفرج من مدرجات بُنيت خصيصاً على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.

وكما تجري التقاليد، ضمّ القارب الأول بعثة اليونان التي تعتبر مهد الألعاب الحديثة واستضافت نسختها الأولى في 1896، قبل أن تتبعه قوارب الوفود الأخرى. وانطلق حفل الافتتاح بتصور خيالي لوصول الشعلة الأولمبية لمقر الحفل قبل العرض المبهر على نهر السين.

وظهر نجم كرة القدم الفرنسي الشهير زين الدين زيدان يركض عبر باريس في مقطع فيديو مسجل مسبقاً ليصل بالشعلة إلى مترو الذي تعطل ليسلمها إلى أطفال صغار يركبون قارباً عبر نهر السين.

ويشهد الأولمبياد مشاركة 10500 رياضي من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشأة رياضية بحضور 20000 إعلامي و45000 متطوع، وتشهد 754 حدثاً ما بين منافسات وفعاليات، إضافة إلى 350000 ساعة من البث التلفزيوني للحدث.

ويضم وفد الإمارات إلى الأولمبياد 14 رياضياً ورياضية، يرافقهم 24 إدارياً وفنياً ومعالجاً، حيث يتنافس الرياضيون في 5 ألعاب هي الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.

وسخّرت عاصمة الأنوار العديد من الموارد البشرية والمادية واللوجستية لإنجاح حفل افتتاح هذه الألعاب التي تستضيفها فرنسا للمرة الثالثة في تاريخها والأولى بعد 100 م بالتمام والكمال وتحديداً منذ عام 1924.

وأدت نجمة البوب الأمريكية ليدي غاغا أغنية «مون تروك أن بلوم» (Mon truc en plumes) لزيزي جانمير، أحد الأعمال الشهيرة في المسرح الاستعراضي الفرنسي، في حفل الافتتاح. وكانت زيزي جانمير، التي توفيت عام 2020 ويُحتفل بالذكرى المئوية لولادتها هذا العام، من الأسماء البارزة في مجال الفن الاستعراضي الفرنسي.

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