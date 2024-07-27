العدّاء كير يستعد «لحرب» مع منافسه إنجبريجتسن

المصدر: باريس - «رويترز»

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أعلن العداء البريطاني جوش كير الحرب على منافسه جيكوب إنجبريجتسن وبقية المشاركين في سباق 1500 متر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

حيث من المتوقع أن تصل منافسته مع البطل الأولمبي النرويجي إلى مرحلة من الإثارة الساخنة للغاية.

وسينتظر المشجعون بفارغ الصبر في استاد فرنسا استعداداً للمواجهة المرتقبة على مسافة ميل متري بعد تفوق كير على منافسه إنجبريجتسن في بطولة العالم ما وضعه في دائرة الضوء.

وقال كير: «ستكون العناوين الرئيسية عني وعنه لكني سأنافس هؤلاء المنافسين الآخرين على الخط أيضاً. أنا الأفضل في العالم. هذا هو أفضل نظام، ولدي أفضل المدربين وأتطلع إلى خوض معركة».

وتبادل الرياضيان الانتقادات بعد لقائهما المصيري في بودابست، حيث ابتعد كير قبل 200 متر من انتهاء السباق ليصدم إنجبريجتسن الذي كان مرشحاً بقوة للفوز باللقب.

ووصف إنجبريجتسن منافسه كير بأنه «ليس أكثر من كونه الرجل التالي» وزعم أن بإمكانه التغلب على العداء البريطاني وهو «معصوب العينين». وادعى كير أن الرياضي النرويجي لديه «نقاط ضعف كبيرة».

وقال كير الذي حقق الميدالية البرونزية في ألعاب طوكيو إنه يدرك جيداً مكانته التي ترتفع في هذه الرياضة. وكتب في منشور على موقع إنستجرام «لن تتغير رؤيتي لمجرد أن المزيد من الناس يشاهدون». قبل طوكيو، لم يكن أحد يعرف اسمي. وبعد بودابست، عرف الجميع اسمي. وكانت باريس دائماً هي القمة. وتبدأ منافسات ألعاب القوى في باريس الخميس المقبل.

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