الإمارات في مشاركتها الـ 11 تحمل طموحات تحقيق إنجاز جديد

المصدر: باريس - البيان

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تسعى بعثة الإمارات المشاركة في أولمبياد باريس 2024 إلى تحقيق إنجاز جديد في المشاركة الحادية عشرة في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ويضم وفد الدولة إلى الأولمبياد 14 رياضياً ورياضية، يرافقهم 24 إدارياً وفنياً ومعالجاً، حيث يتنافس الرياضيون في 5 ألعاب هي الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.

وانتظم جميع الرياضيين في القرية الأولمبية عقب وصولهم من المعسكرات الخارجية التي أقيمت على مدار الأشهر الماضية، استعداداً للمشاركة في الحدث مع تبقي انضمام مريم الفارسي عداءة منتخبنا الوطني في الأول من أغسطس المقبل.

وخاضت مها الشحي سبّاحة منتخبنا الوطني تدريبها الأول على المسبح الأولمبي في باريس لا ديفانس أرينا والذي يستضيف منافسات السباحة في الدورة، وذلك استعداداً للمشاركة في سباق 200 متر حرة الذي يقام غداً بمشاركة 31 سبّاحة من 27 دولة.

حيث يشهد وجود نخبة من السبّاحات أبرزهن السبّاحة الأسترالية تيموس أريارن، صاحبة الرقمين القياسيين الأولمبي والعالمي بذات السباق بأزمنة وقدرها 1:53.50، و1:52.23 على الترتيب، والرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر بزمن وقدره 3:55.38 ببطولة العالم للألعاب المائية في فوكوكا اليابانية عام 2023.

تأكيد

من جانبه أكد مروان حافظ الحتاوي مدرب منتخبنا الوطني للسباحة على أن تحضيرات يوسف المطروشي ومها الشحي تمت وفق المحدد لها مسبقاً من خلال المعسكرات التدريبية والحصص المكثفة التي أبدى فيها كل منهم جاهزيته واستعداده لتقديم أفضل ما لديه، مشيراً إلى أن باريس 2024 تعد المشاركة الثانية للسباح يوسف المطروشي عقب أولمبياد طوكيو 2020.

حيث بدأ رحلة احترافية ناجحة منذ ظهوره الأولمبي الأول في الولايات المتحدة الأمريكية وقال «المنافسة في دورات الألعاب الأولمبية شرف كبير وحلم لجميع الرياضيين من مختلف دول العالم.

ولابد أن أشيد بجهود الثنائي يوسف المطروشي ومها الشحي في التحضير لهذه المناسبة المهمة، بعد أن استطاع الأول تحقيق الاستفادة المنشودة من برنامجه الاحترافي بأمريكا، والمضي قدماً في تنفيذه حيث لمسنا تطوراً كبيراً في المستوى والأرقام الزمنية المسجّلة، بما يعكس مدى التزامه وجديته بالتدريبات».

استعدادات

وأضاف الحتاوي أن ثنائي منتخبنا الوطني يخضع لجرعات تدريبية يومية في باريس استعداداً لمنافسات سباق 200 حرة عن طريق السبّاحة مها الشحي، وسباق 100 متر حرة عن طريق السبّاح يوسف المطروشي.

وذلك بمعدل جرعتين تدريبيتين، إذ تم تقليل المعدلات التدريبية إلى حصة واحدة وحتى بداية المنافسات وتابع:

«مع اقتراب منافسات السباحة بأولمبياد باريس 2024، نسعى لتحفيز اللاعبين والتركيز على العامل النفسي الذي يلعب دوراً بارزاً في مثل هذه الأوقات، حيث إننا نطمح في تحقيق نتائج إيجابية بمنافسات السباحة تليق بالمشاركة الإماراتية في هذا المحفل الكبير».

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