بعثتنا الوطنية ترفع علم الإمارات في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

المصدر: البيان

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رفعت بعثتنا الوطنية علم الإمارات في حفل افتتاح النسخة الـ33 من من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 10,500 رياضياً من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة، وتقام منافساتها على 35 منشآة رياضية بحضور 20,000 إعلامياً و45,000 متطوعا، وتشهد 754 حدثاً ما بين منافسات وفعاليات، إضافة إلى 350,000 ساعة من البث التلفزيوني للحدث.

وحمل علم الدولة في الحفل الذي أقيم على ضفاف السين كل من عمر المرزوقي فارس منتخبنا الوطني بمسابقة قفز الحواجز، إلى جانب صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات المشاركة في سباق الطريق، وذلك تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الجنسين الذي تشجع اللجنة الأولمبية الدولية على تطبيقه، وتم تنظيم الحفل خارج الملعب للمرة الأولى بمسافة 6 كم بإجمالي 94 قارباً تحمل 10,500 رياضياً ويستمر لمدة 3 ساعات و45 دقيقة.

وتشارك الإمارات للمرة الحادية عشرة في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية حيث يمثل وفدها بباريس14 رياضياً ورياضية، يرافقهم 24 إداريا وفنياً ومعالجاً،حيث يتنافس الرياضيون في 5 ألعاب هي الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.

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