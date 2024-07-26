ليدي غاغا تغني في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

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أدت نجمة البوب الأميركية ليدي غاغا أغنية "مون تروك أن بلوم" ("Mon truc en plumes") لزيزي جانمير، أحد الأعمال الشهيرة في المسرح الاستعراضي الفرنسي، الجمعة في حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وليس هذا العمل الأول للمغنية الأميركية بالفرنسية، إذ سبق لها أن قدّمت "لا في أن روز" ("La vie en rose")، إحدى أشهر أغنيات المغنية الفرنسية الشهيرة إديت بياف، في فيلم "إيه ستار إيز بورن" ("A star is Born") عام 2018.

وكانت زيزي جانمير، التي توفيت عام 2020 ويُحتفل بالذكرى المئوية لولادتها هذا العام، من الأسماء البارزة في مجال الفن الاستعراضي الفرنسي.

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