عبر طائرة مسيرة..تفاصيل جديدة حول واقعتي التجسس على المنافسين في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال ديفيد شوميكر، رئيس اللجنة الأولمبية الكندية، إنه وأعضاء مجلس إدارة اللجنة يثقون في أن بيف بريستمان، مدربة منتخب بلادهم للسيدات لكرة القدم، كانت على الأرجح على علم بواقعتي تجسس عبر طائرة مسيرة، على منافس فريقها في أولمبياد باريس 2024.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن شوميكر كشف عن معلومات أخرى ربما "تشوه فوز الفريق بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020".

وفي مؤتمر صحفي بمقر اللجنة الأولمبية الكندية، قال شوميكر: "واحدة من المعلومات المهمة في الأمر هو أن الاتحاد الكندي لكرة القدم علم بأنه يجب إيقافها بناء على حقائق عديدة".

وأضاف: "لقد رأيت بعض المعلومات التي لديهم، وجمعنا بعض المعلومات الأخرى بأنفسنا".

وتابع شوميكر: "هذا جعلني استتنج أنها كانت على علم بالواقعتين في سانت إتيان على الأرجح".

من جانبه أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن بدء اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الكندي للعبة وبريستمان ولومباردي وميندير، فيما فتح الاتحاد الكندي تحقيقا داخليا وستظل بريستمان قيد الإيقاف حتى نهاية التحقيق.

وقررت كندا إعادة مدربة فريق كرة القدم للسيدات إلى البلاد بعد اتهامها باستخدام طائرة مسيرة للتجسس على منافسيها في أولمبياد باريس.

وكانت كندا قد استبعدت بالفعل اثنين من أعضاء الجهاز المعاون وأعادتهم إلى البلاد أول أمس الأربعاء، بعد استخدام طائرة للتجسس على تدريب نيوزيلندا في فرنسا.

وقالت اللجنة الأولمبية الكندية في بيان اليوم الجمعة إنها استبعدت المدربة بيف بريستمان بعد قرار إيقافها من الاتحاد الكندي لكرة القدم.

من جانبه، قال كيفين بلو المدير التنفيذي للاتحاد الكندي لكرة القدم "وصلتنا معلومات إضافية خلال آخر 24 ساعة بشأن استخدام طائرة مسيرة للتجسس على المنافسين قبل أولمبياد باريس 2024".

وأضاف بلو "لذا قررنا إيقاف بيف بريستمان مدربة منتخب الكرة النسائية لنهاية مشوارنا في دورة الألعاب الأولمبية ولحين انتهاء التحقيقات".

ومن المقرر أن يتولى المدرب المساعد آندي سبينس قيادة الفريق الكندي في الأولمبياد.

وافتتحت كندا مشوارها بالفوز على نيوزيلندا 1/2 مساء الخميس، علما بأن بريستمان استبعدت نفسها من تدريب المباراة يوم الأربعاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز