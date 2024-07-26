"أمطار غزيرة" تهدد بإفساد حفل افتتاح أولمبياد باريس

المصدر: أ ب

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يبدو أن دورة الألعاب الأوليمبية في باريس ستبدأ على الأرجح في طقس ممطر.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" هطول "أمطار غزيرة" مساء اليوم الجمعة عندما يبدأ حفل الافتتاح على طول نهر السين.

ولكن العرض من المقرر أن يستمر كما هو مخطط له، بدءا من الساعة 1:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (7:30 مساء بتوقيت وسط أوروبا الصيفي)، ومن المتوقع أن يستمر لأكثر من ثلاث ساعات.

في وقت متأخر من بعد الظهر، كانت السماء رمادية مع رذاذ متقطع، ومع ذلك، كان هناك بصيص أمل، حيث من المتوقع أن تظل درجات الحرارة دافئة نسبيا طوال المساء.

بدلا من المسيرة التقليدية إلى ملعب ما، يشارك حوالي 6800 رياضي في عرض على أكثر من 90 قاربا بنهر السين لمسافة 6 كيلومترات (3.7 ميل). ورغم أنه من المتوقع أن يتنافس 10700 رياضي في هذه الألعاب الأوليمبية، فإن المئات من لاعبي كرة القدم يتمركزون خارج باريس، وراكبو الأمواج في تاهيتي والعديد منهم لم يصلوا بعد إلى أماكن ألعابهم التي ستنظم في الأسبوع الثاني، وفقا لما قاله المنظمون الخميس.

ومن المتوقع أن يصطف مئات الآلاف من الأشخاص، بينهم 320 ألف شخص من حاملي التذاكر المدفوعة والمدعوين، على ضفتي نهر السين في انتظار انطلاق موكب الرياضيين على طول النهر على متن قوارب.

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