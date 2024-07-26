أول اختبار إيجابي للمنشطات في أولمبياد باريس للاعب جودو عراقي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وكالة الاختبارات الدولية، يوم الجمعة، أن نتيجة اختبار لاعب جودو من العراق جاءت إيجابية لاثنين من المنشطات البنائية خلال أولمبياد باريس.

سجاد صحن، وهو لاعب أولمبي يبلغ من العمر 28 عاما أصبح أول رياضي أولمبي تأتي نتيجة فحصه للمنشطات إيجابية بعد اكتشاف مادتي الميثاندينون والبولدينون في عينة تم أخذها منه في باريس يوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يبدأ اللاعب خوض المنافسات يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت وكالة الاختبارات الدولية، التي تشرف على برنامج مكافحة المنشطات أثناء دورة الألعاب التابعة للجنة الأولمبية الدولية، إنه تم إيقاف صحن مؤقتا لحين رفع دعوى تأديبية.

وأضافت "هذا يعني منع الرياضي من المنافسة أو التدريب أو تدريب آخرين أو المشاركة في أي نشاط خلال دورة الألعاب الأولمبية" باريس 2024.

كان من المقرر أن يتنافس صحن في وزن 81 كيلوغراما للرجال، ابتداء من الثلاثاء في دور الـ32 أمام منافس من أوزبكستان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز