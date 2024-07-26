قرعة الجودو بأولمبياد باريس تسفر عن مواجهات قوية للاعبي منتخب الإمارات

المصدر: البيان

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وضعت قرعة رياضة الجودو التي أجريت أمس الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور السيد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني مع اللاعبة الصينية تشو ييكينغ تحت 52 كجم، فيما يخوض لاعبنا نارمند بيان منافسات وزن تحت 66 كجم مع اللاعب المخضرم الكوري الجنوبي ان بول، فيما يشهد وزن تحت 81 كجم خوض لاعبنا طلال شفيلي مباراته في الدور التمهيدي مع بطل بورتوريكو الشاب غانديا ادريان.

كما تشهد منافسات الوزن الثقيل للجودو مشاركة لاعبنا أرام جريجوريان في منافسات تحت 90 كجم بلقاء بطل أوزبكستان بوبونوف دافلات، ويلعب لاعب منتخبنا ظافر آرام في وزن تحت 100 كجم مع البرازيلي جونكا الفيس ليو، ويختتم منتخبنا مشاركته في البطولة بلقاء لاعبنا عمر معروف مع البطل العربي الجزائري محمد المهدي ليلي في وزن فوق 100 كجم، ويتطلع منتخبنا لتخطى الأدوار التمهيدية وبلوغ النهائيات خلال تلك المشاركة التي تشهد تواجد أبرز اللاعبين المصنفين في العالم.

واكتملت كافة الترتيبات استعدادا لانطلاقة المنافسات اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح غداً السبت بصالة ارينا شون دو ماس في باريس، والتي تستمر منافساتها على مستوى الفردي حتى الثاني من الشهر المقبل بمشاركة 378 لاعبا ولاعبة من 122 دولة من بينها 12 دولة عربية في مقدمتهم منتخب الإمارات للجودو ، فيما تقام في الثالث من الشهر المقبل منافسات بطولة المختلط لمنتخبات الجودو التي تشهد مشاركة 19 دولة في غياب المنتخبات العربية التي اكتفت بمنافسات الفردي للجنسين، والتي تم توزيعها وفقا لأحدث المعايير المتبعة في الجودو على الصعيد العالمي بمراعاة مستويات المشاركين ، وأخر تصنيف لهم من قبل الاتحاد الدولي للجودو لعام 2024.

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