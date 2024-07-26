باريس تستعد لانطلاق الألعاب الأولمبية وسط إجراءات أمنية مشددة

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تستعد فرنسا لإبهار العالم اليوم الجمعة بحفل افتتاح هائل في قلب العاصمة باريس إيذانا بالانطلاق الرسمي لدورة ألعاب أولمبية بينما استهدف مخربون شبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد ما كشف عن مخاطر أمنية في وقت تتصاعد فيه توترات جيوسياسية.

وتسببت هجمات منسقة نفذها مخربون في تعطل كبير لبعض خطوط السكك الحديدية الأكثر ازدحاما في فرنسا قبل الحفل الذي يقام مساء الجمعة ومن بينها الخطوط التي تربط باريس بمدن مثل ليل في الشمال وبوردو في الغرب وستراسبورج في الشرق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

ووقعت الهجمات رغم انتشار أمني كثيف شمل نحو 45 ألف شرطي و10 آلاف جندي وحوالي ألفين من أفراد شركات الأمن الخاصة للعمل على ضمان سلامة العرض على امتداد نهر السين وضفتيه والمعالم المحيطة به.

وستقل مجموعة من القوارب قرابة سبعة آلاف رياضي على امتداد النهر مرورًا بأشهر معالم باريس بينما سيشاهده أكثر من 300 ألف شخص من على ضفتيه.

وبعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة في بكين عام 2022، اندلعت الحرب في أوكرانيا وغزة لتقام الألعاب الأولمبية في أجواء متوترة.

وفرضت فرنسا أعلى تأهب أمني رغم أن المسؤولين قالوا مرارا إنه لا يوجد تهديد محدد لحفل الافتتاح أو المنافسات.

وسيحضر العشرات من زعماء العالم حفل الافتتاح الذي سيحميه قناصة من فوق أسطح المباني وسيتم إغلاق مجال باريس الجوي.

* كل شيء جاهز

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقطع مصور نشره على موقع إكس للتواصل الاجتماعي "كل شيء جاهز".

وأضاف وهو يطل على برج إيفل "حتى الحلقات (الأولمبياد) موجودة.

* موكب عائم

يبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وستمر عروض الحفل الذي يمثل الانطلاقة الرسمية لألعاب باريس 2024، بالعديد من معالم العاصمة الفرنسية المحبوبة ومن بينها متحف اللوفر وجسر الفنون (بون دي زار).

وستكون هذه المرة الأولى التي يقام فيها حفل افتتاح دورة أولمبية خارج الاستاد.

وظلت الكثير من التفاصيل سرية ومنها هوية بعض الفنانين المشاركين ومن سيكون آخر من يحمل الشعلة ويضيء المرجل الأولمبي إيذانا ببدء الألعاب رسميا.

وسيتنافس أكثر من 10500 رياضي في الألعاب الأولمبية بعد مرور 100 عام على آخر مرة نظمت فيها باريس الدورة الصيفية.

وانطلقت المنافسات يوم الأربعاء وستمنح أول ميدالية ذهبية من أصل 329 غدًا السبت. وسيقام حفل الختام في 11 أغسطس آب.

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