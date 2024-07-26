قائمة حمَلة الأعلام العربية في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك عدة دول عربية بأكبر بعثة في تاريخها بالأولمبياد، مثل مصر التي تشارك بحوالي 155 رياضيًا، وبإجمالي 270 رياضيًا عربيًا في كافة المنافسات.

من بين كل هؤلاء النجوم، من ينال شرف رفع علم بلاده خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024؟

فيما يلي قائمة البلدان العربية كافة التي أعلنت عن حملة الأعلام الخاصة بها، في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، اليوم الجمعة:

الإمارات: عمر عبد العزيز المرزوقي (فروسية)، صفية الصايغ (دراجات الطرق)

الجزائر: أمينة بلقاضي (جودو)، ياسر تريكي (ألعاب القوى)

السعودية: دنيا أبو طالب (تايكوندو)، رمزي الدهامي (فروسية)

البحرين: أماني العبيدلي (سباحة)، سعود غالي (سباحة)

مصر: سارة أحمد سمير (رفع أثقال)، أحمد الجندي (خماسي حديث)

العراق: علي عمّار (رفع أثقال)

الأردن: راما أبو الرب (تايكوندو)، صالح الشرباتي (تايكوندو)

الكويت: سعاد الفقعان (تجذيف)، يوسف الشملان (مبارزة)

لبنان: ليتيسيا عون (تايكوندو)، سيمون الدويهي (سباحة)

ليبيا: ملك المختار (سباحة)، محمد بكرة (تجذيف)

المغرب: إيناس لقلالش (غولف)، ياسين الرحموني (فروسية)

موريتانيا: سلام بوها (ألعاب القوى)، كامل ولد الدوه (سباحة)

عمان: مزون العلوية (ألعاب القوى)، علي البلوشي (ألعاب القوى)

فلسطين: وسيم أبو سل (ملاكمة)، فاليري ترزي (سباحة)

قطر: شهد محمد (ألعاب القوى)، معتز برشم (العاب القوى)

السودان: ياسين عبدالله (ألعاب القوى)، رنا سعد الدين (سباحة)

سوريا: عمر حمشو (فروسية)، أليسار يوسف (ألعاب القوى)

تونس: سليم الجميعي (كانوي متعرّج)، خديجة الكريمي (تجذيف)

اليمن: سمير اليافعي (ألعاب القوى)

الصومال: حسن علي إيدو (ألعاب القوى)

جيبوتي: سمية حسن نور (ألعاب القوى)، اسماعيل محمد (ألعاب القوى)

جزر القمر: هاشم معروفو (ألعاب القوى)، مايشا سعدي (سباحة)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز