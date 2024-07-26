حاملة علم فرنسا في الافتتاح: لن يوقفنا شيء عن الاستمتاع بحفل أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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أبدت البطلة الفرنسية المخضرمة ميلينا روبرت ميشون، التي ستحمل علم بلادها رفقة السباح فلوران ماونودو خلال مراسم افتتاح اولمبياد باريس، حماسها الشديد قبل ساعات قليلة من انطلاق حفل الافتتاح.

وصرحت ميشون عبر شبكة راديو مونت كارلو: "أنا بخير، والليلة الماضية كانت جيدة".

وأضافت بطلة رمي القرص: "نحتاج لبناء قوتنا لأنها ستكون أمسية طويلة ورائعة، ويجب أن نستمتع بها على أكمل وجه".

وتابعت "ستكون تجربة مرهقة للغاية، لكننا محظوظون بتواجدنا هنا، وهو ما يزيل أي عقبات".

ولم تبد البطلة الفرنسية قلقها من تقلبات الطقس واحتمالية هطول أمطار غزيرة خلال الحفل الذي سيقام على نهر السين.

وعلقت ميشون "نتمنى أن يكون الطقس لطيفا، ولكننا سنحمل العلم حتى إذا هطلت الأمطار، وسنكون فخورين وسنحتفل، ولن يوقفنا شيء".

وتستعد البطلة الفرنسية البالغة من العمر 45 عاما لمشاركتها الرابعة في الأولمبياد خلال مشوارها الاحترافي الذي بدأ في عام 1998.

وقالت ميلينا "لم أتوقع على الإطلاق أن تمتد مسيرتي طوال هذه السنوات، إذا أخبرني أحد بذلك، لما صدقته أبدا، وهذا هو سبب إصراري على الاستمرار".

وحصلت اللاعبة الفرنسية على فضية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بعد رمي القرص لمسافة 73ر66 مترا.

وختمت تصريحاتها قائلة: "الفوز بميدالية أولمبية له مذاق خاص، يدفع أي لاعب لمحاولة إحياء هذه اللحظات، أحب ما أفعله وأنا محظوظة، فالأولمبياد حدث استثنائي تريد أن يتجدد إلى ما لا نهاية".

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