148 رياضياً يمثلون مصر في الأولمبياد

المصدر: القاهرة - د ب أ

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وصلت البعثة الرسمية لمصر والبالغ عددها 148 رياضياً إلى باريس، لخوض منافسات الألعاب الأولمبية.

وذكر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية، أن الفوج الرسمي ضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، ومن أعضاء مجلس الإدارة للجنة الأولمبية تيمور أبو الخير وشريف القماطي، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وطبيب البعثة أحمد مسعد.

والدكتور زكريا ضو المدير الفني لمنتخب الغطس. ووصلت باقي بعثات المنتخبات المصرية على دفعات خلال الأيام الماضية. وكان منتخب مصر لكرة القدم تعادل في أولى مبارياته دون أهداف مع منتخب الدومينيكان أول من أمس.

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