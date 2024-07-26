الكورية سي هيون تحقق أول رقم قياسي عالمي

المصدر: باريس - د ب أ

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شهدت أولمبياد باريس 2024 أمس، تحطيم أول رقم قياسي عالمي وأولمبي عبر منافسات الرماية للسيدات من خلال الكورية الجنوبية ليم سي هيون.

وفي منافسات الرماية المتكررة لفردي السيدات، سجلت سي هيون 694 نقطة من أصل 720 نقطة، لتحطم الرقم القياسي العالمي والأولمبي.

وحطمت سي هيون الرقم القياسي الأولمبي الذي كان مسجلاً باسم مواطنتها آن سان، والبالغ 680 نقطة في أولمبياد طوكيو 2020 والرقم القياسي العالمي الذي كان مسجلاً باسم كانج شايونج والبالغ 692 نقطة في بطولة العالم 2019.

كما حسن الفريق الكوري الجنوبي رقمه القياسي الأولمبي بتسجيله 2046 نقطة.

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