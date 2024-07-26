مواجهة نارية محتملة بين نادال وديوكوفيتش في منافسات التنس

المصدر: باريس - «د ب أ»

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قد يشهد الدور الثاني من منافسات التنس لفردي الرجال في أولمبياد باريس 2024، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع الإسباني المخضرم رافاييل نادال، بالنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بناء على قرعة المنافسات التي سُحبت أمس.

ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يعتزل نادال عالم التنس في وقت لاحق من العام الجاري، وتقام منافسات التنس الأولمبية على ملعبه المفضل «رولان غاروس»، الذي حصد عليه 14 لقباً في بطولة فرنسا المفتوحة.

ويشارك نادال في منافسات الزوجي، رفقة مواطنه كارلوس ألكاراز، وسيلتقيان في بداية المشوار مع الثنائي الأرجنتيني المكون من ماكسيمو غونزاليس وأندريس مولتيني.

ويعتبر نادال واحداً من لاعبين اثنين فازا بالميدالية الذهبية الأولمبية في منافسات التنس الفردي والزوجي، منذ عودة التنس إلى الأجندة الأولمبية في 1988، حيث فاز بذهبية الفردي في أولمبياد بكين 2008، وبذهبية الزوجي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ليعادل إنجاز نيكولاس ماسو، الذي فاز بالميداليتين الذهبيتين في أولمبياد أثينا 2004.

ويبدأ نادال مشواره في منافسات الفردي بملاقاة المجري مارتون فوسوفيكش، وقد يلتقي في الدور الثاني مع ديوكوفيتش، الذي يواجه الأسترالي ماثيو إبدين في الدور الأول.

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