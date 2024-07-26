إيقاف الرومانية إيوسكو بسبب المنشطات

المصدر: باريس - «رويترز»

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لن تتمكن رياضية الوثب الطويل الرومانية فلورنتينا إيوسكو من المنافسة في الأولمبياد، بعد أن أيدت محكمة التحكيم الرياضية جزئياً، أول من أمس، طعناً تقدمت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وسقطت إيوسكو في اختبار للكشف عن المنشطات في أبريل من العام الماضي. واكتفت الوكالة الرومانية لمكافحة المنشطات، بتحذيرها.

لكن الوكالة العالمية، تقدمت بطعن إلى محكمة التحكيم الرياضية، التي رأت أن إيوسكو لم تكن حريصة بالدرجة المطلوبة حتى توصف بأنها «لم ترتكب أي خطأ أو إهمال جسيم»، ما يعني إيقافها لمدة عامين، بداية من أول فبراير 2024.

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