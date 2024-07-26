المرزوقي والصايغ يحملان علم الإمارات في افتتاح الأولمبياد اليوم

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحمل علم الإمارات في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 الذي يقام اليوم على نهر السين في التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، كل من:

عمر المرزوقي فارس منتخبنا الوطني بمسابقة قفز الحواجز الحاصل على أول ميدالية أولمبية للإمارات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب ببوينس آيريس 2018، إلى جانب صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات المشاركة في سباق الطريق، وهي أول لاعبة دراجات إماراتية وخليجية تتأهل إلى الأولمبياد.

وذلك تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الجنسين الذي تشجع اللجنة الأولمبية الدولية على تطبيقه. ويتم تنظيم الحفل خارج الملعب للمرة الأولى بمسافة 6 كم بإجمالي 94 قارباً تحمل 10.500 رياضي ويستمر لمدة 3 ساعات و45 دقيقة.

ويمثل وفد الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 14 رياضياً ورياضية، يرافقهم 24 إدارياً وفنياً ومعالجاً، حيث يتنافس الرياضيون في 5 ألعاب هي: الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى، إذ يضم منتخبنا الوطني للفروسية المشارك بمسابقة قفز الحواجز كلاً من: عبدالله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي.

ويمثل منتخبنا الوطني للجودو 5 لاعبين ولاعبة واحدة وهم: نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وأرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات السيدات للوزن الخفيف تحت 52 كجم.

وتخوض صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات سباق الطريق في الدورة الأولمبية بباريس، كما يشارك السبّاح يوسف راشد المطروشي بسباق 100 متر حرة، وتشارك السبّاحة مها عبدالله الشحي بسباق 200 متر حرة، فيما تشارك مريم محمد الفارسي عداءة منتخبنا الوطني بسباق 100 متر.

بداية

وتستهل رياضتا السباحة والجودو مشاركتنا بالدورة بعد غدٍ من خلال السبّاحة مها عبدالله الشحي بسباق 200 متر حرة حيث تستضيف منافسات السباحة ساحة باريس لا ديفانس، وكل من اللاعبة بشلت كارلود بمنافسات تحت 52 كجم، واللاعب نارمند بيان بمنافسات تحت 66 كجم برياضة الجودو التي تستضيف منافساتها ساحة تشامب دي مارس.

ويستكمل وفدنا المشاركة في الـ30 من يوليو الجاري بمشاركة السبّاح يوسف المطروشي بسباق 100 متر حرة، فيما يشارك اللاعب طلال شفيلي بمنافسات وزن 81 كجم برياضة الجودو، ويخوض اللاعب أرام جريجوريان يوم الـ31 من يوليو منافسات وزن تحت 90 كجم برياضة الجودو.

ويستهل منتخبنا الوطني للفروسية مشاركته بمسابقة قفز الحواجز للفرق في الأول من أغسطس والتي تستمر على مدار يومين وتقام بقصر فرساي إلى جانب مشاركة اللاعب ظافر آرام في نفس اليوم في وزن تحت 100 كجم برياضة الجودو. ويشهد يوم الثاني من أغسطس مشاركة اللاعب عمر معروف في وزن فوق 100 كجم بمنافسات رياضة الجودو.

وتخوص مريم الفارسي عداءة منتخبنا الوطني منافسات سباق 100 متر على ملعب فرنسا، فيما تنافس صفية الصايغ بسباق الطريق ضمن منافسات رياضة الدراجات في الرابع من أغسطس، إذ يقام السباق على جسر الكسندر الثالث، ويختتم منتخبنا الوطني للفروسية مشاركتنا بالدورة الأولمبية من خلال سباق الفردي لقفز الحواجز الذي يقام على مدار يومي الخامس والسادس من الشهر ذاته.

وتشهد النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية مشاركة 10.500 رياضي من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشأة رياضية بحضور 20.000 إعلامي و45.000 متطوع، وتشهد 754 حدثاً ما بين منافسات وفعاليات، إضافة إلى 350.000 ساعة من البث التلفزيوني للحدث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز