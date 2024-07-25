حفل افتتاح أسطوري للأولمبياد وسط حضور محتمل لزيدان وسيلين ديون

المصدر: وكالات

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يقام حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 مساء غدا الجمعة على ضفاف نهر السين وسط مخطط فرنسي كبير وغامض لحفل الافتتاح الأسطوري.

الشيء الذي يميز حفل افتتاح الأولمبياد عن غيره من حفلات افتتاح الدورات الأولمبية الصيفية هو أنه للمرة الأولى في التاريخ لن يقام داخل الاستاد ، بل إن أكثر من 200 وفد للبعثات الوطنية المشاركة في الأولمبياد ستبحر عبر نهر السين مرورا بالمواقع الأثرية والتاريخية وفي مقدمتها كاتدرائية نوتردام ومتحف اللوفر ومتحف أورساي.

وسيبدأ موكب الرياضيين في الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش) عند جسر أوسترليتز وسيصل إلى نهاية مساره الذي يبلغ طوله ستة كيلومترات في تروكاديرو، بجوار برج إيفل مباشرة، وهو الموقع الذي سيشهد باقي إجراءات البروتوكول الأولمبي والعروض النهائية، بما في ذلك إضاءة المرجل الأولمبي.

ولم يتضح بعد من الذي سيضيء المرجل الأولمبي، ولكن بحسب تقارير إعلامية فإن بطلة ألعاب القوى ماري خوسيه بيريك الفائزة بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية مرشحة لهذه المهمة ، وكذلك أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان.

ويتضمن الحفل عرضا موسيقيا وأخر راقصا بجانب عروض ضوئية، وبحسب صحيفة "لو باريزيان" سيشارك 400 راقص وثلاثة ألاف فنان في حفل الافتتاح.

ويرغب المنظمون في استعراض الآرث الثقافي الفرنسي من خلال 12 مشهدا مختلفا، ومن المتوقع أيضا تقديم عرض للتزلج وأخر لنجوم سباقات الدراجات "بي أم أكس".

يعتبر النجم الرئيسي لحفل افتتاح الأولمبياد من الأسرار الحربية، لكن أثيرت تكهنات بشأن تواجد النجمة سيلين ديون بجانب نجمة البوب ليدي جاجا.

وألغت سيلين ديون جميع ارتباطاتها في 2023 و2024 في أوروبا بسبب الإعياء، وسيكون ظهورها في حفل افتتاح الأولمبياد بمثابة لحظة استثنائية لها ولجماهيرها.

وسيتمكن 300 ألف مشجع محظوظ من حضور حفل الافتتاح من موقع الحدث على ضفاف نهر السين، لكن هؤلاء الذين لن يحالفهم الحظ بإمكانهم متابعة الفعاليات عبر 80 شاشة عملاقة جرى نشرها في الشوارع الرئيسية للعاصمة باريس.

يشهد حفل الافتتاح حضور حوالي 120 من رؤساء الدول والحكومات وكبار الشخصيات، بما في ذلك المستشار الألماني أولاف شولتس وجيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي.

وسيقص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شريط افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وبهدف تأمين حفل افتتاح الأولمبياد جرى نشر حوالي 45 ألف رجل شرطة لتأمين المراسم، كه إغلاق المجال الجوي ضمن دائرة نصف قطرها 150 كيلومترا من باريس خلال فترة المساء، كما سيتم غلق الطرق أمام حركة السيارات في الأماكن المحيطة بمقر حفل الافتتاح على ضفاف نهر السين.

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