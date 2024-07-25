أول تعليق لحكيمي بعد فوضى مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس

المصدر: البيان

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استنكر قائد المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم، أشرف حكيمي، سلوك جماهير بلاده خلال مواجهة الأرجنتين (2-1) أمس الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن أولمبياد باريس.

وكتب حكيمي عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد بدأنا مشوارنا في الأولمبياد بانتصار مهم.. أشعر بالأسف لتصرفات بعض المشجعين خلال المباراة، والتي شوهت صورة جماهيرنا الوفية".

وأردف نجم باريس سان جيرمان، وفقاً لروسيا اليوم: "مثل هذه التصرفات لا مكان لها في كرة القدم.. ديما المغرب (دائما المغرب)".

وفور تسجيل الأرجنتين لهدف التعادل (2-2) في وقت قاتل، اقتحم حوالي عشرين مشجعا مغربيا الملعب، كما ألقيت العبوات والكؤوس، مما اضطر الحكم إلى إيقاف المباراة ومطالبة اللاعبين بالعودة إلى غرف الملابس.

وبعد توقف دام لما يزيد عن ساعتين، استؤنفت المباراة مجددا وتم لعب الثلاث دقائق المتبقية، لكن الحكم ألغى الهدف الأرجنتيني عقب مراجعته عبر تقنية "الفار" بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بفوز "أسود الأطلس" بنتيجة 2-1.

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