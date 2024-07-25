الرماية والسباحة تتصدران المشهد في رفع علم الإمارات بالأولمبياد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

على مدار 40 عاما، ظل رفع علم الإمارات خلال مشاركتها في دورات الألعاب الأولمبية شرفا كبيرا لكل رياضييها، الذين مثلوا الدولة في هذا المحفل الأولمبي، منذ مشاركتها الأولى في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 وحتى أولمبياد باريس 2024 الذي يقام حفل افتتاحه الرسمي غدا الجمعة.

وعبر10 نسخ سابقة من دورات الألعاب الأولمبية، كان الحضور الأكبر لرفع أعلام الإمارات في حفلات افتتاح تلك الدورات من نصيب أبطال الرماية (4 مرات) والسباحة (3 مرات)، علاوة على ظهور واحد لكل من أبطال ألعاب القوى والتايكواندو والدرجات.

وتشهد النسخة الـ11 من المشاركة الإمارات في أولمبياد "باريس 2024"، الظهور الأول لأحد فرسان الإمارات، وهو الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، لاعب منتخب الإمارات لقفز الحواجز، والذي أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن ترشيحه لرفع علم الدولة في حفل الافتتاح.

ووفق بيانات اللجنة الأولمبية الوطنية، في دورة الألعاب الأولمبية "لوس إنجلوس 1984" نال مبارك إسماعيل عنبر، لاعب منتخب الإمارات لألعاب القوى، شرف رفع علم الدولة في أول مشاركة لها بالأولمبياد.

وفي نسخة أولمبياد "سيؤول 1988" رفع علم الدولة محمد خليفة المري لاعب منتخب السباحة، وفي "برشلونة 1992" نال هذا الشرف خالد جاسم الحوسني (الدراجات)، وفي "اتلانتا 1996" رفع علم الدولة نبيل تهلك (الرماية).

وفي نسختي أولمبياد "سيدني 2000" و"أثينا 2004" رفع علم الدولة سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم (الرماية).

وفي أولمبياد "بكين 2008" رفعت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم (التايكواندو) علم الدولة في أول ظهور لبنات الإمارات في سجل شرف حملة أعلام الإمارات في الأولمبياد.

وفي أولمبياد "لندن 2012" عاد سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم (الرماية) لرفع علم الدولة مجددا، وفي أولمبياد "ريو دي جانيرو 2016" نالت هذا الشرف السباحة ندى البدواوي، وفي أولمبياد "طوكيو 2020" حمل يوسف المطروشي لاعب منتخب الإمارات للسباحة علم الدولة في النسخة التي تأجلت إقامتها إلى عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز