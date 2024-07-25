منتخب مصر يحمل نتيجة التعادل مع الدومينيكان لسوء الحظ

المصدر: وكالات

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أكد ياسر عبد العزيز المتحدث الإعلامي للمنتخب المصري الأولمبي أن الفريق واجه سوء حظ شديدا خلال التعادل السلبي مع منتخب الدومينيكان مساء الأربعاء في نانت في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة من منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس.

ولاحت للمنتخب المصري فرص خطيرة في الشوط الأول، حيث أضاع إبراهيم عادل وأسامة فيصل فرصتين محققتين، بينما ارتطمت تسديدة محمد النني قائد الفراعنة بالقائم من الخارج.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان إهدار الفرص أمام المرمى، حيث أضاع أحمد مصطفى زيزو ومحمد شحاتة فرصتين لمصر، بينما تصدى الحارس حمزة علاء لكرة من لوي دي لوكاس مدافع الدومينيكان.

وسيلعب منتخب مصر في الجولة الثانية ضد أوزبكستان، بينما سيلعب الدومينيكان ضد إسبانيا، يوم السبت المقبل.

وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ): "أرى أن منتخب مصر أدى ما عليه تمامًا، ولكنه صادف سوء حظ كبير... لقد لاحت لنا أربع فرص محققة لكنها ضاعت بغرابة".

وأضاف: "البداية مقبولة، ولكن بشرط التركيز في المباراتين التاليتين أمام أوزبكستان وإسبانيا".

وأوضح: "كل التحية للاعبي منتخب مصر وعلى رأسهم محمد النني وأحمد زيزو، وثقتنا كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على إتمام المهمة بنجاح".

وختم عبد العزيز حديثه بالقول: "منتخب الدومينيكان يمتاز بالعند والإصرار ويضم مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، هو بلد تعداده السكاني حوالي عشرة ملايين نسمة وبه 75 محترفا وهذا يعكس مدى تطور كرة القدم هناك".

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