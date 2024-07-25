المغرب يهزم الأرجنتين في مباراة توقفت ساعتين بالأولمبياد

المصدر: باريس - وكالات

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حقق منتخب المغرب فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف في الجولة الأولى من أولمبياد باريس الذي يفتتح رسمياً غداً.

وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة، حيث توقفت بعد تسجيل الأرجنتين لهدف ثان في الدقيقة 90 + 16، ثم استؤنفت، بعد ساعتين على توقفها الجدلي عقب اجتياح بعض جماهير المغرب أرض الملعب في سانت اتيان.

وخال الجميع ان المباراة انتهت بالتعادل 2-2، بيد أن دخول الجماهير دفع الحكم إلى إيقافها. وبعد نحو ساعتين، ألغى الحكم هدف الارجنتين الثاني بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد وقرر استكمال الدقائق المتبقية من المباراة لتنتهي بفوز المغرب 2 - 1.

وسجل سفيان رحيمي نجم نادي العين الإماراتي الهدف الأول للمغرب قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف رحيمي الهدف الثاني له وللمغرب في الدقيقة 51 من ركلة جزاء. وقلص منتخب الأرجنتين الفارق بهدف أول سجله جوليانو سيميوني في الدقيقة 68.

ويلعب المغرب ضد أوكرانيا، والأرجنتين ضد العراق بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثانية.

وفي منافسات المجموعة الأولى إكتفى المنتخب المصري بالتعادل دون أهداف مع منتخب الدومينيكان.

وفاز منتخب إسبانيا بصعوبة على منافسه أوزبكستان بنتيجة 2 - 1، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة. وتقدم المنتخب الإسباني بهدف مارك بوبيل بعد مرور 29 دقيقة.

لكن المنتخب الأوزبكي أدرك التعادل عبر نجمه المخضرم وقائده إلدور شومورودوف بركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أضاع منتخب إسبانيا ركلة جزاء سددها سيرجيو جوميز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في الدقيقة 59. وبعد ثلاث دقائق عاد نفس اللاعب «جوميز» ليسجل الهدف الثاني، ويهدي إسبانيا ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار. وسيلعب منتخب إسبانيا وصيف أولمبياد طوكيو 2021 في الجولة الثانية ضد الدومينيكان، بينما تلعب أوزبكستان ضد مصر، بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية.

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