جودو الإمارات يختتم معسكر برشلونة ويترقب قرعة المنافسات اليوم

المصدر: باريس - البيان

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تجرى اليوم قرعة بطولة الجودو ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، استعداداً لانطلاقة نزالات البطولة السبت المقبل بصالة (Arena Champ de Mars fwhgm).

تجرى مراسم القرعة بالنظام الإلكتروني، مع مراعاة مستويات المشاركين حسب التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للجودو لعام 2024، تمهيداً لانطلاقة المنافسات لكل وزن في فئتي الرجال والسيدات.

وتقام فعاليات بطولة الفردي حتى يوم 2 أغسطس المقبل، تعقبها في اليوم التالي منافسات بطولة المختلط للمنتخبات.

وتشارك في منافسات الجودو الأولمبية، 12 دولة عربية هي، الإمارات، ومصر، والمغرب، والجزائر، والبحرين، وفلسطين، وتونس، وسوريا، والعراق، ولبنان، وجيبوتي واليمن.

ويبدأ منتخبنا الوطني مشاركته في المنافسات الأحد المقبل عبر اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات السيدات لوزن الخفيف تحت 52 كجم، كما يشارك اللاعب نارمند بيان في منافسات وزن تحت 66 كجم للرجال.

وسيكون الظهور الثاني لمنتخبنا في الأولمبياد يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو بمشاركة اللاعبين طلال شفيلي في وزن خفيف المتوسط تحت 81 كجم، يليه في اليوم التالي زميله أرام جريجوريان في منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كجم.

وينضم اللاعب ظافر آرام إلى المنافسات في وزن تحت 100 كجم مطلع أغسطس المقبل، ويشارك عمر معروف في الوزن الثقيل فوق 100 كجم.

وتصل بعثة منتخبنا الوطني للجود اليوم الخميس إلى العاصمة الفرنسية باريس قادمة من برشلونة بعد اختتام معسكر الإعداد للألعاب الأولمبية استعداداً للمشاركة الخامسة على التوالي.

ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين عام اتحاد الجودو وأمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم المدرب فيتكور سيكتروف، ومساعده إيفان شفيلي بجانب 5 لاعبين ولاعبة.

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