مواجهة مرتقبة في السباحة تشعل الأجواء مبكراً

المصدر: باريس - رويترز

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لكل دورة ألعاب أولمبية لحظتها الرياضية المميزة، بعضها يظهر فجأة والبعض الآخر يكون مرتقباً كما هو الحال في الليلة الافتتاحية للمنافسات في أولمبياد باريس بعد غدٍ في مسبح (لا ديفونس) حين تتنافس ثلاث حاملات للأرقام القياسية العالمية في سباق 400 متر حرة للسيدات في سباق مرتقب لدرجة أنه مرشح ليكون «سباق القرن». ومن المقرر أن تضيء الأمريكية كاتي ليديكي، التي تصنف بالفعل كواحدة من أعظم السباحات في التاريخ، والطوربيد الأسترالي وحاملة الرقم القياسي العالمي الحالي أريارن تيتموس، واليافعة الكندية سمر ماكنتوش، سماء باريس في سباق على الميدالية الذهبية قد تظهر فيه أفضل منافسة على مر العصور.

وقالت ليديكي: أنا تلميذة في هذه الرياضة. أتابع كل ما يحدث في جميع أنحاء العالم، أريارن مذهلة، ما فعلته الأسبوع الماضي (تصفيات السباحة الأسترالية) وما فعلته سمر، سيكون الأمر رائعاً، «سيكون السباق سريعاً جداً، وأنا أتطلع إليه».

وتخلق الشخصيات المختلفة منافسة مرتقبة، وتأتي النساء الثلاث، وجميعهن في مراحل مختلفة من حياتهن المهنية، إلى باريس بمشاعر مختلفة.

وتمثل ليديكي الأكبر سناً والحائزة على ميدالية ذهبية أولمبية سبع مرات صوت العقل إذ تختار كلماتها بعناية ولا ترغب في توفير حافز إضافي في سباق يمكن تحديد الفائزة به في غمضة عين. وقد نضجت ماكينتوش، التي شاركت لأول مرة في الألعاب الأولمبية في طوكيو وعمرها 14 عاماً فقط، لكن ثقتها في حوض السباحة تتناقض مع عدم ارتياحها حين تكون في دائرة الضوء.

ثقة

وتتحلى تيتموس بالثقة التي تصل في بعض الأحيان إلى حد الغرور، لكنها تؤكد بكل احترام أن ليديكي لن تتمكن من تحقيق كل ما تريده في باريس.

وقالت تيتموس «كانت (ليديكي) في ذهني باستمرار. لكن بصراحة، ليس بعد الآن لأنني أعلم أن أفضل ما لدي هو الأفضل، لذلك سأفعل ذلك، وأقدم أفضل ما لدي.

سباق 400 متر يأتي في اليوم الأول. الجميع يدخله منتعشاً، لا أحد يعرف مدى جاهزية الآخرين.

«بالنسبة لسباق 400 متر أشعر أنه أكثر سباق أعرف كيف أتنافس فيه من بين جميع السباقات التي أشارك فيها».

لكن القاسم المشترك بين الثلاثي هو أنهن جميعاً يسبحن بسرعة كبيرة جداً. وحصلت ليديكي على ذهبية سباق 400 متر حرة في أولمبياد ريو 2016، لكن تيتموس أطاحت بالأمريكية من الصدارة وأعادتها إلى المركز الثاني في طوكيو.

ولم تصعد ماكينتوش إلى منصة التتويج الأولمبية بعد، لكن من المتوقع أن يتغير ذلك في باريس إذ من المقرر أن تتنافس السباحة الشابة في أربعة أحداث فردية: 200 متر متنوع، و200 متر فراشة، و400 متر حرة، و400 متر متنوع.

وقالت ماكينتوش التي تتطلع إلى سباق 400 متر حرة «إنه أمر لا يصدق أن ثلاثة من حاملي الأرقام القياسية العالمية السابقين أو الحاليين يتنافسن في هذا الحدث معا».

لذلك نعم، أنا متحمسة حقاً للمشاركة، وبما أنه اليوم الأول، فهي طريقة رائعة لبدء منافسات السباحة بالتأكيد.

«في الوقت الحالي، أنا أركز فقط على نفسي كما كنت دائماً».

«لدي ثلاثة سباقات فردية أخرى. سيكون سباق 200 متر متنوع سباقاً مجنوناً أيضاً، لذا أحاول فقط أن أركز على سباق واحد في كل مرة».

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