فوز تاريخي للمغرب على الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق منتخب المغرب فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في مواجهة الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

واستؤنفت المباراة، بعد ساعتين على توقفها الجدلي عقب اجتياح بعض جماهير المغرب أرض الملعب في سانت اتيان الأربعاء.

وخال الجميع ان المباراة انتهت بالتعادل 2-2، بعد تسجيل الأرجنتين هدفاً متأخراً في الدقيقة 16 من الوقت البدل عن ضائع، بيد ان دخول الجماهير دفع الحكم إلى إيقافها.

وبعد نحو ساعتين، الغى الحكم هدف الأرجنتين الثاني بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد وقرر استكمال الدقائق المتبقية من المباراة، لتنتهي لصالح المغرب بنتيجة 2-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز