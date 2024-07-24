مصر تتعادل سلبياً مع جمهورية الدومنيكان في ألعاب باريس

المصدر: وكالات

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تبادلت مصر وجمهورية الدومنيكان السيطرة في تعادلها سلبيا في مستهل مشوارهما في المجموعة الثالثة لمنافسات كرة القدم للرجال لألعاب باريس اليوم الأربعاء.

وتتصدر إسبانيا المجموعة بعد فوزها 2-1 على أوزبكستان في وقت سابق اليوم.

وظن بيتر جونزاليس أنه منح التقدم لجمهورية الدومنيكان مبكرا قبل إلغاء الهدف لوجود خطأ لمدافع مصر حسام عبد المجيد.

وتواصلت خطورة جمهورية الدومنيكان وأطلق هاينز مورشيل تسديدة منخفضة أبعدها المدافع عمر فايد من على خط المرمى في الدقيقة 16.

وأهدر الجناح إبراهيم عادل فرصة خطيرة لمصر في الدقيقة 38 عندما سدد أعلى العارضة من مدى قريب بعد خطأ من مدافعي المنافس في إبعاد الكرة.

وأطلق قائد مصر محمد النني تسديدة منخفضة اصطدمت بالقائم الأيمن قبل الاستراحة.

وفرضت مصر سيطرتها في الشوط الثاني، وكاد المدافع فايد أن ينتزع الفوز لفريقه لكنه افتقر للدقة في تنفيذ ضربة رأس من مدى قريب قرب النهاية.

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