"منتخب الإمارات للفروسية لقفز الحواجز" ينضم إلى بعثة الدولة المشاركة في أولمبياد باريس غداً

المصدر: وام

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ينضم “ منتخب الإمارات للفروسية لقفز الحواجز” غداً (الخميس) إلى بعثة الدولة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بنسختها الـ 33 “باريس 2024” التي تنطلق بعد غد وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل قادما من العاصمة البريطانية لندن مقر معسكره الحالي الذي يقام بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع.

ويتقدم الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي وفد الإمارات حاملا علم الدولة في حفل الافتتاح الرسمي الذي يام في قلب العاصمة الفرنسية باريس لأول مرة خارج الاستادات والملاعب المغلقة.

ويعود فرسان المنتخب مجدداً إلى العاصمة البريطانية لندن بعد المشاركة في مراسم حفل الافتتاح لاستكمال برنامج المرحلة الأخيرة من الإعداد يومي 27 و28 يوليو ووضع اللمسات الأخيرة في الاسطبلات المتخصصة بمنطقة دوركنج بإشراف المدير الفني وليام فانيل على أن تعود بعثة المنتخب إلى باريس مرة أخرى يوم 29 يوليو الجاري حيث من المقرر وصول الخيول يوم 30 يوليو على أن تجرى عمليات الفحص البيطري في اليوم التالي للخيول المشاركة في مسابقة الفرق، مع السماح بإقامة حصة تدريبية.

وتنطلق المنافسات في الأول من أغسطس المقبل للفرق بمشاركة 20 فريقاً، ويضم كل فريق 3 فرسان، وتتأهل 10 فرق إلى النهائي الذي يقام في اليوم التالي للمنافسة على الميداليات " الذهبية، والفضية والبرونزية" ، تعقبها منافسات الفردي يومي 5 و6 أغسطس بمشاركة 75 فارساً.

وتضم قائمة المنتخب لمنافسات الفرق الفرسان عمر المرزوقي وعبدالله المري وعلي الكربي، بالإضافة إلى الفارسين الاحتياطيين سالم السويدي وعبدالله المهيري.

ويختار مدرب المنتخب القائمة المشاركة في مسابقة الفردي بعد الفحص البيطري الثاني المخصص لهذه الفئة عقب نهاية منافسات الفرق.

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