الأرجنتين تخطف تعادلاً صعباً أمام المغرب بمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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خطف منتخب الأرجنتين تعادلاً مثيرا أمام نظيره المغربي بنتيجة 2/2، اليوم الأربعاء، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

أنهى المنتخب المغربي الشوط الأول متقدما بهدف سجله سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع مستفيدا من عمل جماعي ومهارة زميليه إلياس أخوماش وبلال الخنوس.

وفي الشوط الثاني أضاف رحيمي الهدف الثاني له وللمغرب في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وقلص منتخب الأرجنتين الفارق بهدف أول سجله جوليانو سيميوني في الدقيقة 68.

وضغط المنتخب الأرجنتيني بكل قوة وأهدر العديد من الفرص أمام مرمى الحارس المغربي منير المحمدي الذي تصدى لمحاولات خطيرة أمام سيميوني وجوليان ألفاريز.

واحتسب الحكم ربع ساعة وقت بدل ضائع، نجح خلالها المنتخب الأرجنتيني في إدراك التعادل بالثواني الأخيرة في الدقيقة 16 برأسية كريستيان ميدينا.

سدد جوليان ألفاريز كرة قوية أبعدها منير المحمدي قبل أن ترد العارضة الكرة مرتين من رأسية نيكولاس أوتاميندي وبرونو أميوني قبل أن يكملها ميدينا برأسه في الشباك.

واقتسم المنتخبان نقطة لكل منهما، قبل أن يلعب المغرب ضد أوكرانيا، والأرجنتين ضد العراق يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

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