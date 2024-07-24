أولمبياد باريس: انطلاق المنافسات بمباراتين في كرة القدم

المصدر: أ ف ب

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انطلقت منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الأربعاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر (الواحدة بتوقيت غرينيتش)، بمباراتين في مسابقة كرة القدم للرجال.

قبل يومين من حفل الافتتاح المخطط له على نهر السين، تفتح كرة القدم المسابقات الأولمبية قبل ثلاثين دقيقة من انطلاق منافسات الرغبي السباعي.

وتلتقي إسبانيا مع أوزبكستان على ملعب بارك دي برانس في باريس ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بينما تلعب الأرجنتين مع المغرب في سانت إتيان ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ومن المقرّر أن تقام ست مباريات أخرى بعد الظهر والمساء، من بينها مباراة فرنسا أمام الولايات المتحدة في التاسعة مساء ضمن المجموعة الاولى، ومباراة مالي وإسرائيل في التوقيت ذاته.

وتبدأ منافسات الرغبي السباعي أيضًا الأربعاء في استاد فرنسا، مع انطلاق المباراة الأولى في الساعة 3:30 بعد الظهر بين أستراليا وساموا.

وفي الساعة 4:30 مساءً، سيتمكن المتفرجون من رؤية أول نجم كبير في هذه الألعاب، وهو الفرنسي أنطوان دوبون الذي يعتبر أحد أفضل لاعبي الرغبي في العالم. بتعزيزه لصفوف المنتخب الفرنسي الذي سيواجه الولايات المتحدة ثم الأوروغواي الأربعاء في دور المجموعات، تزيد آمال أصحاب الأرض للإطاحة بفيجي حاملة اللقب الأولمبي مرتين.

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