تطبيق قاعدة "ممنوع التحدث للحكم باستثناء قائد الفريق" في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إنه لن يُسمح إلا لقادة المنتخبات بالتحدث ومناقشة القرارات مع الحكام خلال ألعاب باريس بعد تطبيق هذه القاعدة لأول مرة في بطولة أوروبا 2024 الشهر الماضي.

ويشجع الفيفا على اعتماد هذا الإجراء في جميع المسابقات على مستوى العالم بعد قيام الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) بتطبيقه ليشمل جميع بطولاته في محاولة لتسهيل التواصل ليكون أكثر وضوحا.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "دون الحكام لن تكون هناك كرة قدم. حماية حكام المباريات وضمان معاملتهم باحترام أمر أساسي لمستقبل اللعبة.

"تنفيذ إجراءات مثل ‭‭'‬‬تحدث القائد فقط‭‭'‬‬ أمر بالغ الأهمية للحفاظ على روح كرة القدم وحماية أولئك الذين يلتزمون بقواعدها".

وأضاف الفيفا أنه سيواصل مراقبة تأثير قاعدة ‭‭'‬‬تحدث القائد فقط‭‭'‬‬ خلال المباريات.

وقال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا "هذه خطوة مهمة تعتمد على الفكرة الشاملة المتمثلة في تعزيز العدالة والاحترام في كرة القدم مع إتاحة خط مفتوح للحوار بين الحكام والفرق".

وانطلقت منافسات كرة القدم للرجال في ألعاب باريس اليوم، بمواجهة إسبانيا مع أوزبكستان في باريس بينما تلعب الأرجنتين أمام المغرب في سانت ايتيين.

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