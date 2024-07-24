ألمانيا ترغب في استضافة أولمبياد صيف 2040

المصدر: وكالات

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دعمت الحكومة الألمانية تقديم عرض استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية في عام 2040، وفقاً لما أعلنت الأربعاء، مشيرةً إلى أنها اختارت موعداً فيه تجنّباً لمئوية النسخة التي أقيمت في بلادها تحت الحكم النازي عام 1936.

وقالت الحكومة في بيان إنها وقّعت مذكّرة تفاهم بشأن عرضٍ مشترك مع الاتحاد الألماني للألعاب الأولمبية والمناطق والمدن المهتمة.

وكانت برلين والعديد من الولايات الألمانية الأخرى قد ناقشت في وقت سابق تقديم عرض لاستضافة دورة ألعاب 2036، بعد مئة عام من استضافة العاصمة لدورة 1936 التي عرفت بالألعاب النازية، إلا أن حكومة المستشار أولاف شولتس تفضل موعداً آخر.

وتابعت الحكومة في بيانها "تفضّل الحكومة الفيدرالية عام 2040 لاستضافة الألعاب في ألمانيا - أي بعد 50 عاماً من إعادة توحيد ألمانيا (في 1990)".

وأضافت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في البيان أن الذكرى السنوية تمثّل فرصة لإظهار "على أي قيم تقوم ديمقراطيتنا الليبرالية"، مشيرةً إلى أن بلادها التي استضافت كأس أوروبا 2024 كانت "مضيفة رائعة".

وقالت الحكومة إنها ستدعم العرض بمبلغ يقارب سبعة ملايين يورو (7.6 مليون دولار) بين عامي 2024 و2027.

وبعد أولمبياد باريس هذا العام، ستقام الألعاب في لوس أنجليس الأميركية عام 2028 وبريزبين الأسترالية 2032.

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