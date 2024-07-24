للمرة الأولى.. ناصر الخليفي يشارك في حمل الشعلة الأولمبية

المصدر: وكالات

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شارك ناصر غانم الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، في مسار الشعلة الأولمبية قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 بعد غد الجمعة.

وقام ناصر الخليفي بحمل الشعلة للمرة الأولى وذلك قبل 4 أيام على افتتاح الأولمبياد، على بعد 27 كلم جنوب ملعب حديقة الأمراء، موطن نادي باريس سان جيرمان.

وسيستضيف هذا الملعب المميز 10 مباريات كرة قدم خلال الدورة، بما في ذلك أولى فعاليات أولمبياد باريس 2024 اليوم الأربعاء.

وتقديرا لمساهمته في الرياضة الفرنسية ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية، حمل الخليفي الشعلة الأولمبية في فينيو سور سين في ضواحي العاصمة باريس وسار بها لمسافة 500 م قبل تسليمها إلى ماري رولاند بيرو، الرئيسة السابقة لنادي إيبيناي للجودو والبالغة 84 عاما.

وانطلق مسار الشعلة الأولمبية في 8 مايو الماضي من مدينة مرسيليا، ويمر في أكثر من 400 مدينة وبلدة على امتداد فرنسا بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة في عالم الرياضة والثقافة، بمن فيهم أمير وأميرة موناكو وسائق الفورمولا 1 شارل لوكلير والممثلة الأمريكية هالي بيري.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات "أولمبياد باريس 2024" اليوم الأربعاء 24 يوليو، قبل يومين من مراسم الافتتاح الرسمية، على أن تستمر حتى 11 من أغسطس المقبل.

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