للحصول على أكبر عدد من الميداليات.. بريطانيا تستعين بخبير أرصاد جوية في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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قرر الفريق الأولمبي البريطاني تعيين خبير الأرصاد الجوية بيني ترانتر، في محاولة لتعزيز فرص الحصول على أكبر عدد ممكن من الميداليات في أولمبياد باريس.

وذكرت وكالة الانباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أنه بالإضافة لتقديمه تقارير الطقس اليومية، فإن ترانتر، الذي عمل في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) من 1992 إلى 2008، تم الاستعانة به للتنبؤ بأنماط الطقس على المدى الطويل وسط مخاوف من أن تكون هذه الألعاب هي الأشد حرارة على الإطلاق.

وتتراوح درجات الحرارة في العاصمة الفرنسية حاليا في منتصف العشرينات ولكن من المتوقع أن ترتفع أكثر في منتصف الأسبوع المقبل.

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