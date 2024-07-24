أولمبياد باريس 2024.. 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

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يكافح الفريق الأسترالي لكرة الماء للسيدات لاحتواء تفشي انتشار فيروس كورونا، قبل افتتاح أولمبياد باريس، بعد غد الجمعة.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الأسترالية عن ثلاث حالات إصابة جديدة اليوم الأربعاء، ليرتفع عدد المصابين إلى 5 لاعبات.

وتم الإعلان أمس الثلاثاء عن إصابة لاعبتين، لم يتم ذكر اسميهما، بفيروس كورونا.

وأكدت آنا ميريس رئيسة البعثة الأسترالية أن الفريق الأسترالي الأولمبي كله خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، ولكن الحالات الإيجابية تقتصر حاليا على فريق كرة الماء للسيدات. ولم تكشف اللجنة الأولمبية الأسترالية عن هوية الرياضيين المصابين.

وقالت ميريس إنه سيتم السماح للرياضيين الخمس بخوض التدريبات اليوم الأربعاء إذا كانوا بصحة جيدة. وسيرتدي المصابون أقنعة، وسيعزلون أنفسهم لأطول فترة ممكنة، وسيتجنبون التواجد في الأماكن المزدحمة بالقرية الأولمبية.

وفي أولمبياد طوكيو، التي أقيمت قبل ثلاثة أعوام، كانت هناك قواعد صارمة للغاية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

في فرنسا، لا توجد اختبارات إلزامية منتظمة ولا شرط لارتداء الأقنعة، ولكن بعض المسؤولين يخشون من تفشي انتشار الفيروس خلال البطولة التي تستمر لاسبوعين.

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