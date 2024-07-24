فيروس كورونا يضرب الرياضيين قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

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ثبتت إصابة العديد من الرياضيين البلجيكيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بفيروس كوفيد-19 مؤخراً، واضطروا إلى تأجيل مغادرتهم إلى باريس، بحسب ما أفاد طبيب اللجنة الأولمبية البلجيكية يوهان بيلمانس الأربعاء.

وقال بيلمانس لصحيفة "هيت لاتستي نيوز" المحلية "لا نريد المخاطرة. لدينا العديد من الرياضيين الموجودين على لائحة الانتظار ولم يُسمح لهم بالدخول بعد لأنه يجب عليهم أولاً تقديم اختبار سلبي. في الوقت الحالي، لا يزال هناك مجال للمناورة"، دون الكشف عن عددهم وهويتهم.

وأضاف أن مشاركة هؤلاء الرياضيين في الألعاب غير مهدّدة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات صحية جديدة أمام المخاوف من ارتفاع عدد الحالات.

وتابع "الهدف هو عدم إصابة أي رياضيين إضافيين، لأنه إذا ظهرت حالات جديدة الآن، فسيكون التوقيت أكثر صعوبة".

وختم "جميع المؤشرات مضاءة. هناك خوف حقيقي من دخول فيروس كورونا إلى هنا (القرية الأولمبية)".

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