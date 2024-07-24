«السباحة» و«الجودو» تفتتحان مشاركة الإمارات في أولمبياد باريس الأحد المقبل

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ بعثة الإمارات ظهورها في منافسات دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» عبر رياضتي السباحة والجودو، التي تنطلق منافساتهما يوم الأحد المقبل 28 يوليو، بعد يومين من الافتتاح الرسمي للدورة الجمعة.

وتشارك الإمارات بـ14 رياضياً ورياضية، في 5 ألعاب هي الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.

ووفق جدول مسابقات الدورة، تستهل الإمارات مشاركتها يوم 28 يوليو الجاري بخوض السباحة مها الشحي منافسات 200 متر حرة، على أن يكون الظهور الأول لزميلها يوسف المطروشي يوم الثلاثاء 30 يوليو، في منافسات 100 متر حرة.

كما يستهل منتخب الجودو ظهوره الأول بالدورة يوم 28 يوليو، عبر اللاعب نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وزميلته اللاعبة بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، على أن تتوالى لاحقاً مشاركات لاعبي الجودو على مدار الأيام الأربعة التالية من 30 يوليو إلى 2 أغسطس.

وسيدشن منتخب قفز الحواجز ظهوره في الأولمبياد، الأول من أغسطس، من خلال خوض تصفيات الدور الأول للفرق، على أن تقام النهائيات في اليوم التالي، في حين تنطلق منافسات تصفيات الفردي يوم 5 أغسطس، وتليها النهائيات في اليوم التالي. وسيكون الظهور الأول لألعاب القوى عبر اللاعبة مريم الفارسي في تصفيات سباق 100 متر عدواً، يوم الجمعة الثاني من أغسطس. أما منتخب الدراجات، فسيكون ظهوره عبر اللاعبة صفية الصايغ في سباق الطريق، يوم الأحد الموافق 4 أغسطس.

اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز