الألعاب الأولمبية.. قصص ملهمة وأرقام قياسية

المصدر: وكالات

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تعد الدورات الأولمبية من أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم، حيث يتجمع فيها نخبة الرياضيين من مختلف دول العالم، للتنافس في مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية كل 4 سنوات.

وتفصلنا الآن ساعات عن انطلاق النسخة 33 من الدورة الأولمبية الصيفية، التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس "ألعاب باريس 2024"، خلال الفترة من 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل، بمشاركة وفد دولة الإمارات مع وفود من كل دول العالم في أكبر تجمع رياضي عالمي.

وعبر التاريخ، شهدت هذه الدورات العديد من القصص البطولية الملهمة التي لا تُنسى، ونسلط الضوء في هذا التقرير على بعض من أبرز قصص الأبطال التي تركت بصمة لا تُنسى في مسيرة الألعاب الأولمبية.

(أرقام فيليبس)

يعتبر السباح الأمريكي مايكل فيلبس من أعظم السباحين في تاريخ الألعاب الأولمبية، حيث بدأ مسيرته الأولمبية في سيدني 2000، عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، لكنه لم يحقق أي ميدالية في تلك الدورة، ومع ذلك، كان ظهوره في هذا السن المبكر مجرد بداية لمشواره الحافل بالإنجازات.

وفي أولمبياد أثينا 2004، فاز فيلبس بـ 6 ميداليات ذهبية وبرونزيتين، محطما العديد من الأرقام القياسية.

ولم يقتصر إنجازه على تلك الدورة، بل واصل هيمنته في بكين 2008 حيث حقق 8 ميداليات ذهبية، محطما الرقم القياسي لعدد الميداليات الذهبية في دورة واحدة، الذي كان مسجلا باسم مارك سبيتز منذ عام 1972.

وفي لندن 2012، أضاف 4 ذهبيات وبرونزيتين إلى رصيده، بينما في ريو دي جانيرو 2016، اختتم مسيرته الأولمبية بـ 5 ذهبيات وميدالية فضية واحدة، ليصبح بذلك صاحب الرقم القياسي في عدد الميداليات الأولمبية برصيد 28 ميدالية منها 23 ذهبية.

(سرعة بولت)

بدأت قصة العداء الجامايكي يوسين بولت، الذي يعد من أبرز الأسماء في تاريخ سباقات السرعة، مع الأولمبياد في أثينا 2004 عندما شارك في سباق 200 متر، ولكنه لم يحقق نتائج لافتة، إلا أن مسيرته شهدت تحولا جذريا في بكين 2008، حيث أذهل العالم بفوزه بـ 3 ميداليات ذهبية في سباقات 100 متر و200 متر و4 x 100 متر تتابع، محطما الأرقام القياسية العالمية في جميع هذه السباقات.

وفي لندن 2012، كرر بولت نفس الإنجاز بفوزه بـ 3 ذهبيات أخرى في نفس السباقات، محققا بذلك إنجازا غير مسبوق، وأكمل الثلاثية الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016 بفوزه مجددا في نفس السباقات، ليصبح بذلك أول رياضي في التاريخ يحقق الثلاثية (ثلاث ذهبيات في ثلاث دورات متتالية في نفس السباقات).

وبلغت سرعة بولت في سباق 100 متر في بكين 44.72 كم/س، وهو رقم قياسي عالمي.

(إبداع كومانيتشي)

وتعد الرومانية ناديا كومانيتشي من أبرز الأسماء في تاريخ لعبة الجمباز، ففي أولمبياد مونتريال 1976، حققت إنجازا تاريخيا عندما أصبحت أول لاعبة جمباز تحصل على علامة 10 الكاملة في جهاز التوازن، وكانت تبلغ من العمر حينها 14 عاما فقط.

وخلال تلك الدورة، أبدعت كومانيتشي وحصلت على 3 ميداليات بواقع ذهبية، وفضية، وبرونزية.

ولم يكن إنجاز كومانيتشي مجرد مسألة تحقيق أعلى الدرجات، بل كانت حركاتها ورشاقتها تشكل مصدر إلهام للأجيال القادمة من لاعبات الجمباز.

ويعتبر حصول كومانيتشي على العلامة الكاملة حدثا نادرا في تاريخ الجمباز الأولمبي، ويظل اسمها مرتبطا بالتميز والكمال في هذه الرياضة.

(براعة بايلز)

وتعتبر الأمريكية سيمون بايلز، واحدة من أعظم لاعبات الجمباز في التاريخ، فقد بدأت مسيرتها الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016، حيث فازت بأربع ميداليات ذهبية وميدالية واحدة برونزية.

وتميزت بايلز بقدرتها الفائقة على أداء الحركات الصعبة والمعقدة ببراعة ودقة.

وفي أولمبياد طوكيو 2020، واجهت بايلز تحديات كبيرة تتعلق بالصحة النفسية، ما دفعها للانسحاب من معظم المسابقات، ورغم ذلك، عادت بايلز للمنافسة في جهاز التوازن وفازت بالميدالية البرونزية، مما أبرز قوتها وشجاعتها في مواجهة الصعوبات.

وتبقى الدورات الأولمبية مسرحا لعرض أمهر الرياضيين وأبرز القصص البطولية.

ومن مايكل فيلبس ويوسين بولت إلى ناديا كومانيتشي وسيمون بايلز، تتجلى في هذه القصص روح المثابرة والعزيمة التي تجسد جوهر الألعاب الأولمبية.

إن الإنجازات ليست فقط أرقاما وإحصاءات، بل هي قصص ملهمة تعكس الروح البشرية القادرة على تحقيق المستحيل.

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