3 منتخبات عربية تدشن مغامرة أولمبياد باريس غداً

المصدر: باريس - البيان

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تدشن 3 منتخبات عربية لكرة القدم، غداً، مشاركاتها في الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وذلك قبل الافتتاح الرسمي للحدث الجمعة المقبل. ويسعى منتخب المغرب للظهور بشكل جيد في المسابقة ليعيد إلى الأذهان مشاركة المنتخب الأول في مونديال قطر 2022. ويقع المغرب في المجموعة الثانية، رفقة الأرجنتين وأوكرانيا والعراق، ويستهل مشواره بمواجهة الأرجنتين، غداً (17:00 بتوقيت الإمارات).

من جهة أخرى يواجه المنتخب العراقي غداً نظيره الأوكراني ضمن المجموعة الثانية (21:00 بتوقيت الإمارات).

وتأهل أسود الرافدين إلى أولمبياد باريس 2024، بعد احتلال المركز الثالث في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وأوقعتهم القرعة في المجموعة الثانية مع منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا. وكشف المدير الفني لمنتخب العراق الأولمبي، راضي شنيشل: «المباراة الأولى ستكون المفتاح ولا نريد خسارتها. أوكرانيا منتخب محترم، وشاهدنا له عدة مباريات، ويمتاز بالسرعة والقوة والمهارة».

وضمن المجموعة الأولى يدشن المنتخب المصري ظهوره الأول في الأولمبياد بمواجهة منتخب الدومينيكان (19:00 بتوقيت الإمارات).

ويتضمن جدول مباريات اليوم الأول 5 مباريات أخرى أبرزها مواجهة أصحاب الأرض (المنتخب الفرنسي) ونظيره الأمريكي من جهة ومنتخب إسبانيا ونظيره الأوزبكي.

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