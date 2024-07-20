ظهور رياضات جديدة واستبعاد أخرى..تغييرات تطال البرنامج الرياضي لأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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تشهد دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، الظهور الأولمبي الأول لرياضة البريك دانس، وعودة التسلق والتزلج وركوب الأمواج إلى الجدول الأولمبي بعد ظهورها في طوكيو.

وفيما يلي التغييرات في البرنامج الرياضي:

الظهور الأولمبي الأول

نشأت رياضة البريك دانس في حي برونكس بنيويورك في السبعينات،وهي شكل تنافسي يمزج بين البراعة الفنية وحركات الرقص البهلوانية، وستظهر لأول مرة في أولمبياد باريس.

سيكون الفائز ببطولة الاتحاد العالمي لرياضة الرقص مرتين فيكتور مونتالفو (30 عاما) والكندي فيل ويزارد (فيليب كيم) (27 عاما) الأوفر حظا في فئة الرجال.

وستكون بطلة العالم 2023، نيكا (دومينيكا بانيفيتش) من ليتوانيا (17 عاما)، واليابانية آمي (آمي يواسا) أبرز المشاركات في فئة السيدات.

ما هي الرياضات التي تعود للظهور من أولمبياد طوكيو؟

أدرج منظمو أولمبياد باريس رياضات التسلق والتزلج وركوب الأمواج، والتي ظهرت جميعها أيضا كأحداث إضافية في طوكيو 2020.

التسلق: سيكون هناك حدثان للمتنافسين من الذكور والإناث في باريس - التسلق السريع والمنافسة المشتركة للتسلق البولدرينج والليد.

التزلج على الألواح: سيكون للتزلج تخصصان، الشارع والمنتزه.

ركوب الأمواج: سيشارك 48 متسابقا في منافسات الألواح القصيرة في تيهوبو في تاهيتي الواقعة على بعد 16000 كيلومتر تقريبا من أماكن الألعاب الرئيسية.

ما هي الرياضات التي تقرر استبعادها؟

استبعدت رياضة الكاراتيه من ألعاب باريس 2024، التي يرجع ظهورها الأول إلى أولمبياد طوكيو 2020.

كما استبعدت أيضا رياضة البيسبول-الكرة اللينة في باريس ولكنها ستعود في لوس انجليس 2028.

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