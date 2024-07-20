برنامج منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

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فيما يلي تفاصيل برنامج منافسات كرة القدم للرجال والسيدات في أولمبياد باريس الصيفي 2024.

منافسات الرجال

يشارك في منافسة الرجال 16 فريقا قسمت إلى أربع مجموعات. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

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المجموعة الأولى: فرنسا (المضيفة)، الولايات المتحدة، غينيا، نيوزيلندا.

مواعيد المباريات:

غينيا ضد نيوزيلندا، 24 يوليو تموز الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في نيس.

فرنسا ضد الولايات المتحدة، 24 يوليو الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في مرسيليا.

نيوزيلندا ضد الولايات المتحدة، 27 يوليو الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في مرسيليا.

فرنسا ضد غينيا، 27 يوليو الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في نيس.

نيوزيلندا ضد فرنسا، 30 يوليو الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في مرسيليا.

الولايات المتحدة ضد غينيا، 30 يوليو الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في سانت إيتيين.

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‭ ‬‬المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا.

مواعيد المباريات:

الأرجنتين ضد المغرب، 24 يوليو الساعة 1300 بتوقيت جرينتش في سانت إيتيين.

العراق ضد أوكرانيا، 24 يوليو الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في ديسينيس-شاربيو.

الأرجنتين ضد العراق، 27 يوليو الساعة 1300 بتوقيت جرينتش في ديسينيس-شاربيو.

أوكرانيا ضد المغرب، يوم 27 يوليو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في سانت إيتيين.

أوكرانيا ضد الأرجنتين، 30 يوليو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في ديسينيس-شاربيو.

المغرب ضد العراق، 30 يوليو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في نيس.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

مواعيد المباريات:

أوزبكستان ضد إسبانيا، 24 تموز الساعة 1300 بتوقيت جرينتش في باريس.

مصر ضد جمهورية الدومينيكان، 24 تموز الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في نانت.

جمهورية الدومينيكان ضد إسبانيا، 27 يوليو الساعة 1300 بتوقيت جرينتش في بوردو.

أوزبكستان ضد مصر، 27 يوليو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في نانت.

جمهورية الدومينيكان ضد أوزبكستان، 30 يوليو الساعة 1300 بتوقيت جرينتش في باريس.

إسبانيا ضد مصر، يوم 30 يوليو الساعة 1300 بتوقيت جرينتش في بوردو.

المجموعة الرابعة: اليابان، باراجواي، مالي، إسرائيل.

مواعيد المباريات:

اليابان ضد باراجواي، 24 يوليو الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في بوردو.

مالي ضد إسرائيل، 24 يوليو الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في باريس.

إسرائيل ضد باراجواي، 27 يوليو الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في باريس.

اليابان ضد مالي، 27 يوليو الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في بوردو.

إسرائيل ضد اليابان، 30 يوليو الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في نانت.

باراجواي ضد مالي، 30 يوليو الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في باريس.

دور الثمانية (جميع المباريات في 2 أغسطس )

متصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى الساعة 1300 بتوقيت جرينتش في باريس.

متصدر المجموعة الرابعة ضد وصيف المجموعة الثالثة الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في ديسينس-شاربيو.

متصدر المجموعة الثالثة ضد وصيف المجموعة الرابعة الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في مرسيليا.

متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في بوردو.

قبل النهائي (جميع المباريات يوم 5 أغسطس)

الفائز في دور الثمانية 2 ضد الفائز في دور الثمانية 4 الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في مرسيليا.

الفائز في دور الثمانية 1 ضد الفائز في دور الثمانية 3 الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في ديسينس-شاربيو.

مباراة الميدالية البرونزية

الخاسر في قبل النهائي 1 ضد الخاسر في قبل النهائي 2 يوم 8 أغسطس آب الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في نانت.

مباراة الميدالية الذهبية

الفائز في قبل النهائي 1 ضد الفائز في قبل النهائي 2 يوم 9 أغسطس الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في باريس.

منافسات السيدات:

وتتكون بطولة السيدات من 12 فريقا، مقسمة إلى ثلاث مجموعات من أربعة فرق. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين في المركز الثالث إلى دور الثمانية.

المجموعة الأولى: فرنسا (المضيفة)، كولومبيا، كندا، نيوزيلندا.

مواعيد المباريات:

كندا ضد نيوزيلندا، 25 يوليو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في سانت إيتيين.

فرنسا ضد كولومبيا، 25 يوليو الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في ديسينيس-شاربيو.

نيوزيلندا ضد كولومبيا، 28 يوليو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في ديسينس-شاربيو.

فرنسا ضد كندا، 28 يوليو الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في سانت إيتيين.

نيوزيلندا ضد فرنسا، 31 يوليو الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في ديسينس-شاربيو.

كولومبيا ضد كندا، 31 يوليو الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في نيس.

المجموعة الثانية: الولايات المتحدة، زامبيا، ألمانيا، أستراليا.

مواعيد المباريات:

ألمانيا ضد أستراليا، يوم 25 يوليو الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في مرسيليا.

الولايات المتحدة ضد زامبيا، 25 يوليو الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في نيس.

أستراليا ضد زامبيا، 28 يوليو الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في نيس.

الولايات المتحدة ضد ألمانيا، 28 يوليو الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في مرسيليا.

أستراليا ضد الولايات المتحدة، يوم 31 يوليو الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في مرسيليا.

زامبيا ضد ألمانيا، 31 يوليو الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في سانت إيتيين.

المجموعة الثالثة: إسبانيا، اليابان، نيجيريا، البرازيل.

مواعيد المباريات:

إسبانيا ضد اليابان، 25 يوليو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في نانت.

نيجيريا ضد البرازيل، 25 يوليو الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في بوردو.

البرازيل ضد اليابان، 28 يوليو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في باريس.

إسبانيا ضد نيجيريا، 28 يوليو الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في نانت.

البرازيل ضد إسبانيا، 31 يوليو‭‭ ‬‬الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في بوردو.

اليابان ضد نيجيريا، 31 يوليو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في نانت.

دور الثمانية (جميع المباريات في 3 أغسطس):

متصدر المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الثالثة الساعة 1300 بتوقيت جرينتش في باريس.

متصدر المجموعة الثالثة ضد صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثانية الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في ديسينس-شاربيو.

وصيف المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في مرسيليا.

متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الثالثة الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في نانت.

قبل النهائي (جميع المباريات يوم 6 أغسطس):

الفائز في دور الثمانية 2 ضد الفائز في دور الثمانية 4 الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في ديسينس-شاربيو.

الفائز في دور الثمانية 1 ضد الفائز في دور الثمانية 3 الساعة 1900 بتوقيت جرينتش في مرسيليا.

مباراة الميدالية البرونزية:

الخاسر في قبل النهائي 1 ضد الخاسر في قبل النهائي 2، يوم 9 أغسطس الساعة 1300 بتوقيت جرينتش في ديسينس-شاربيو.

مباراة الميدالية الذهبية:

الفائز في قبل النهائي 1 ضد الفائز في قبل النهائي 2 يوم 10 أغسطس الساعة 1500 بتوقيت جرينتش في باريس.

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