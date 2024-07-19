يبتر إصبعه للمشاركة في أولمبياد باريس 2024

المصدر: البيان

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ضحى لاعب الهوكي الأسترالي مات داوسون بإصبعه من أجل المنافسة في أولمبياد 2024.

وقبل أيام من انطلاقة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس، كسر داوسون إصبع يده اليمنى، مما عرض مشاركته في المنافسة للخطر.

لكن لاعب الهوكي الأسترالي اختار بتر جزء من إصبعه بدلا من وضع جبيرة عليها.

وقال داوسون في تصريح جاء على موقع البطولة :"لقد اتخذت قرارا واعيا بالتشاور مع جراح التجميل".

وتابع وفقاً لروسيا اليوم:"لقد تم اتخاذ هذا القرار ليس فقط من أجل المشاركة في الألعاب الأولمبية، ولكن أيضا من أجل الحياة المستقبلية".

وأشار إلى أنه لم يكن لديه سوى القليل من الوقت لاتخاذ القرار وأصبح الوضع يمثل تحديا بالنسبة له.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات "أولمبياد باريس 2024" في 24 يوليو، قبل يومين من مراسم الافتتاح الرسمية، وستستمر حتى 11 من أغسطس من العام الجاري.

وسيشهد البرنامج الأولمبي منافسات في 32 رياضة (28 منها رياضة أولمبية أساسية، و4 رياضات مضافة) على مدار 19 يوما، تضم 329 حدثا، وستجرى 762 جلسة منافسة.

وتبدأ المنافسات الرياضية بألعاب الفرق كاليد والرغبي وكرة القدم في مدن مختلفة مثل ليل وسان دوني وباريس، وستمنح أولى الميداليات في اليوم التالي لمراسم الافتتاح، في رياضات مثل الدراجات والجودو والمبارزة.

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