الكحول يمنع لاعبة جمباز من المشاركة في أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الياباني للجمباز الجمعة حرمان لاعبته شوكو مياتا، قائدة منتخب الجمباز الفني الياباني في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، من المشاركة بسبب تدخينها وشرب الكحول.

واستعبدت اللاعبة البالغة من العمر 19 عاما والحائزة على الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2022، من المعسكر التدريبي للمنتخب في موناكو وعادت الى اليابان بعد اعترافها بانتهاك قواعد المنتخب.

وقال الأمين العام للاتحاد الياباني للجمباز كينجي نيشيمورا للصحافيين في طوكيو: "بعد تأكيدها وبعد مناقشات من جميع الأطراف، تقرر استبعادها" من الأولمبياد.

وأوضح أن الاتحاد أُبلِغ بأن مياتا شوهدت وهو تدخن في مكان خاص في طوكيو في أواخر حزيران/يونيو أو أوائل تموز/يوليو.

ويُزعم أيضًا أنها شربت الكحول في غرفة بمركز التدريب الوطني في اليابان، وهو بلد يُحظر فيه التدخين وشرب الخمر قبل سن العشرين.

وقال رئيس الاتحاد الياباني للجمباز تاداشي فوجيتا: "أن تكون عضوًا في المنتخب الوطني الياباني للجمباز هو منصب يُتوقع منك فيه الكثير طوال الوقت".

وأضاف أن شوكو مياتا عادت بالفعل إلى اليابان وأن الاتحاد سيدعمها.

وحصلت مياتا على برونزية عارضة التوازن في بطولة العالم 2022 في ليفربول بعد فوزها بالبطولة الوطنية اليابانية في العام نفسه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز