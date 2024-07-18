طوق أمني بطول ضفاف نهر السين استعدادا لحفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

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أسدل ستار معدني على وسط باريس اليوم الخميس بعدما فرضت الشرطة طوقا أمنيا بطول ضفة نهر السين وأغلقت المنطقة أمام من لا يحملون تصريحا استعدادا لأولمبياد 2024.

وتنطلق الأولمبياد في 26 يوليو الجاري بحفل افتتاح يحشد آلاف الرياضيين والفنانين في مسيرة بطول ستة كيلومترات في النهر.

وتعهد المنظمون بحفل افتتاح لا سابق له، لكنه محفوف بالمخاطر الأمنية.

وأقيم سياج معدني اليوم الخميس. ويحتاج سكان المنطقة المطوقة والعاملين فيها لتصريح لتخطى النقاط الأمنية.

ومن المقرر أن ينطلق الموكب من جسر أوسترليتز مرورا بكاتدرائية نوتردام في باريس والعديد من المعالم التاريخية للعاصمة الفرنسية وصولا إلى برج إيفل.

وقال المنظمون إنهم سيستغلون المعالم التاريخية وكل عناصر الطبيعة أثناء الموكب "ولن يكون هناك ضفة لنهر أو جسر إلا وتملأه الموسيقى والرقص والعروض".

وقد يكون تنظيم حفل الافتتاح في قلب باريس مثاليا لالتقاط صور رائعة، لكنه أيضا يمثل تحديا أمنيا كبيرا.

وقررت السلطات نشر 45000 من قوات الشرطة لتأمين الحفل، بما في ذلك قوات التدخل الخاصة. وسيتمركز القناصة في أعلى البنايات بطول المسار كما ستستعين السلطات بنظام طائرات مسيرة.

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