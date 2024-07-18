15 رياضيًا روسيًا يشاركون في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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يشارك دانييل ميدفيديف، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس من قبل، برفقة 14 رياضيًا روسيًا في أولمبياد باريس، والتي تشهد أيضًا مشاركة 16 رياضيًا من بيلاروس.

وتم إدراج أسماء الـ 31 رياضيًا في قوائم المشاركين بالأولمبياد والتي نشرتها اللجنة الأولمبية الدولية.

وسيتنافس الرياضيون كرياضيين مستقلين فرديين، بدون وجود أي رمز لبلادهم في الدورة التي تقام في الفترة من 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل، بعدما اجتازوا تدقيقًا صارمًا أجرته لجنة تابعة للجنة الأولمبية الدولية.

ولا يسمح لروسيا ولا بيلاروس المشاركة بالمنافسات كدولة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وشملت معايير الأهلية للحصول على صفة رياضي مستقل عدم وجود أي ارتباط بالجيش وقوات الأمن الروسية، وعدم تأييد الحرب في أوكرانيا.

ومن بين الرياضيين الـ 15 الروس، سبعة من لاعبي التنس، يقودهم ميدفيديف، وأيضًا ميرا أندريفا، التي ودعت بطولة فرنسا المفتوحة من الدور قبل النهائي، وديانا شنايدر، الفائزة ببطولة باد هومبورج.

أما بقية الرياضيين الروس سيشاركون في منافسات الدراجات والكانوي، والسباحة والجمباز، وسيشارك الرياضيون من بيلاروس في رياضات تتضمن المصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو.

المزيد من الرياضيين الروس كانوا قد حصلوا على موافقة اللجنة الأولمبية للمشاركة في الدورة، ولكن اتحاداتهم الوطنية لم ترغب في إرسالهم لباريس بسبب الشروط الموضوعة بالإضافة لرفض السماح لبعض الرياضيين الكبار بالمشاركة.

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